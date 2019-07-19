Взвешивание UFC on ESPN 4: Олейник оказался легче Харриса на 9 кг

В ночь с 20 на 21 июля мск в Сан-Антонио (штат Техас, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 4. В его главном событии встретятся полусредневесы Рафаэл дос Аньос и Леон Эдвардс. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания, по её итогам спортсмены показали одинаковый вес — 77,5 кг.

В соглавном событии турнира встретятся тяжеловесы Алексей Олейник и Уолт Харрис. Последний оказался значительно тяжелее соперника, показав на весах 116 кг, вес россиянина составил 107 кг.

UFC on ESPN 4. Сан-Антонио. Взвешивание

Основной кард

Рафаэл дос Аньос (171 фунт) — Леон Эдвардс (171 фунт)

Уолт Харрис (256) — Алексей Олейник (236)

Грег Харди (266) — Хуан Адамс (266)

Дэн Хукер (155) — Джеймс Вик (156)

Александер Эрнандес (155) — Франциско Триналдо (156)

Андрей Орловский (246) — Бен Ротвелл (265).