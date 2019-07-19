Титульный бой с участием Курбанова отменён

20 июля в Марселе пройдёт масштабный вечер профессионального бокса. Ожидалось, что его главным событием станет титульная встреча в первом среднем весе между обладателем пояса временного чемпиона мира по версии WBA Мишелем Соро (33-2-1, 22 КО) и Магомедом Курбановым (17-0, 11 КО).

Однако за сутки до проведения турнира этот бой был отменён. Причиной тому послужили проблемы россиянина с получением визы, сообщает Р-Спорт. Для Курбанова эта встреча могла стать первой титульной в профессиональной карьере.

Отметим, что организатором вечера бокса во Франции удалось спасти его главное событие. Мишелю Соро был оперативно подобран новый соперник. Им стал француз Андерсон Престо (23-1, 12 КО).