Гвоздик: лучший боксёр в истории Украины — Ломаченко, Владимир Кличко — третий

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик рассказал, кого он считает лучшим боксёром в истории Украины.
«Безусловно, Вася Ломаченко — лучший боксёр в истории Украины. Я выбрал между двух: либо Вася, либо Саша Усик. По достижениям, безусловно, Саша. Но все-таки как боксер, если учитывать боксёрский IQ и всё остальное, я бы поставил на первое место Васю. У Саши так сложилась карта, что он выиграл всё. Кличко? Владимира Кличко я бы поставил на третье место», — приводит слова Гвоздика ua.tribuna.com.
Напомним, Александр Усик не так давно был абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, но отказался от титулов ради перехода в супертяжёлый вес. Василий Ломаченко является действующим чемпионом мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе.
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