Врачи проводят трепанацию Дадашеву, получившему отёк мозга после боя
Врачи проводят трепанацию черепа российскому боксёру Максиму Дадшеву. Ранее стало известно, что спортсмен был доставлен в больницу в критическом состоянии после поражения от пуэрториканца Сабриэля Матиаса.
«Врачи в настоящий момент оперируют Дадашева. Проводят трепанацию черепа», — приводит слова представителя спортсмена ТАСС.
Отборочный поединок по версии IBF, который проходил в Оксон Хилл (США), был остановлен после 11 раунда по просьбе представителей команды россиянина. По пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо, его вырвало и он потерял сознание. Вскоре 28-летнего спортсмена экстренно увезли в больницу на машине скорой помощи в критическом состоянии с подозрением на отек мозга.
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