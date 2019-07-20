Врачи проводят трепанацию Дадашеву, получившему отёк мозга после боя

Врачи проводят трепанацию черепа российскому боксёру Максиму Дадшеву. Ранее стало известно, что спортсмен был доставлен в больницу в критическом состоянии после поражения от пуэрториканца Сабриэля Матиаса.



«Врачи в настоящий момент оперируют Дадашева. Проводят трепанацию черепа», — приводит слова представителя спортсмена ТАСС.



Отборочный поединок по версии IBF, который проходил в Оксон Хилл (США), был остановлен после 11 раунда по просьбе представителей команды россиянина. По пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо, его вырвало и он потерял сознание. Вскоре 28-летнего спортсмена экстренно увезли в больницу на машине скорой помощи в критическом состоянии с подозрением на отек мозга.