Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поздравил сборную Алжира с победой в Кубке африканских наций.



Нурмагомедов опубликовал в своих «инстаграм»-сторис фотографию сборной Алжира, празднующей успех.

Фото: Инстаграм-сторис Хабиба Нурмагомедова

Напомним, сборная Алжира в финальном матче Кубка африканских наций — 2019 обыграла национальную команду Сенегала со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий национальной команды Алжира Багдад Бунеджа, отправивший мяч в ворота сборной Сенегала на 2-й минуте. Бронзовые медали по итогам турнира завоевали нигерийские футболисты, обыгравшие Тунис.



Нурмагомедов вернётся в октагон 7 сентября 2019 года, его соперником в титульном поединке станет временный чемпион организации Дастин Порье.