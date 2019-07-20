Нурмагомедов поздравил сборную Алжира с победой в Кубке африканских наций
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поздравил сборную Алжира с победой в Кубке африканских наций.
Нурмагомедов опубликовал в своих «инстаграм»-сторис фотографию сборной Алжира, празднующей успех.
Фото: Инстаграм-сторис Хабиба Нурмагомедова
Напомним, сборная Алжира в финальном матче Кубка африканских наций — 2019 обыграла национальную команду Сенегала со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий национальной команды Алжира Багдад Бунеджа, отправивший мяч в ворота сборной Сенегала на 2-й минуте. Бронзовые медали по итогам турнира завоевали нигерийские футболисты, обыгравшие Тунис.
Нурмагомедов вернётся в октагон 7 сентября 2019 года, его соперником в титульном поединке станет временный чемпион организации Дастин Порье.
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