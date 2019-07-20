Российский боксёр Дадашев находится в критическом состоянии после трепанации

Российский боксёр Максим Дадашев находится в критическом состоянии после перенесённой трепанации черепа. Об этом заявил менеджер спортсмена Эгис Климас. Дадашев был госпитализирован после проигранного боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. Бой был остановлен секундантом в 11-м раунде.



«Макс перенес операцию. Доктор говорит, что он находится в критическом состоянии», — приводит слова Эгиса Климаса ТАСС.



По пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо, его вырвало, он потерял сознание. Вскоре 28-летнего спортсмена экстренно увезли в больницу на машине скорой помощи с подозрением на отек мозга. В госпитале спортсмен пернёс двухчасовую операцию, ему сделали трепанацию, удалив часть черепа, чтобы снять отёк.