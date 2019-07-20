Федерация бокса России оплатит лечение Дадашева

Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что организация готова оплатить лечение и реабилитацию Максима Дадашева, который находится в критическом состоянии после боя в США.



«Очень печальная новость, наш боксёр Максим Дадашев находится в критическом состоянии после боя с Сабриэлем Матиасом в США. Хочу поддержать семью спортсмена в это нелегкое время. Мы сейчас связываемся с его командой, мы возьмем на себя всё финансовое обеспечение, лечение спортсмена, его восстановление и транспортировку, если это будет необходимо. Желаем Максиму скорейшего выздоровления.



Надо разбираться в обстоятельствах случившегося. Возможно, бой нужно было остановить раньше. Заранее нельзя делать никаких выводов, но надо проконсультироваться со специалистами по вопросу, были нарушения во время поединка или нет», — приводит слова Умара Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.



Напомним, после проигранного боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом по пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо, его вырвало, он потерял сознание. Вскоре 28-летнего спортсмена экстренно увезли в больницу на машине скорой помощи с подозрением на отек головного мозга. В госпитале спортсмен пернёс двухчасовую операцию, ему сделали трепанацию, удалив часть черепа, чтобы снять отёк.