Бывший тренер Ковалёва: увидел новость о Дадашеве и испытал ужас

Бывший тренер чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва Аброр Турсунпулатов прокомментировал ситуацию с российским боксёром Максимом Дадашевым, который находится в больнице в критическом состоянии после трепанации, которая ему потребовалась после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.



«Ничего не знаю, не видел даже боя. Только вот недавно в телефоне увидел и испытал ужас… Я разговаривал с тренером Макса по физподготовке, он сказал, что операцию Дадашеву провёл опытный, хороший врач. Этот специалист уже оперировал пострадавших с такой травмой и они впоследствии вернулись к нормальной жизни. Буду молиться за Максима», — сказал Турсунпулатов «Чемпионату».

По пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо, его вырвало, он потерял сознание. Вскоре 28-летнего спортсмена экстренно увезли в больницу на машине скорой помощи с подозрением на отек головного мозга. В госпитале спортсмен перенёс двухчасовую операцию, ему сделали трепанацию, удалив часть черепа, чтобы снять отёк.