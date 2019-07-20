Бывший тренер Ковалёва: увидел новость о Дадашеве и испытал ужас

Бывший тренер чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва Аброр Турсунпулатов прокомментировал ситуацию с российским боксёром Максимом Дадашевым, который находится в больнице в критическом состоянии после трепанации, которая ему потребовалась после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
«Ничего не знаю, не видел даже боя. Только вот недавно в телефоне увидел и испытал ужас… Я разговаривал с тренером Макса по физподготовке, он сказал, что операцию Дадашеву провёл опытный, хороший врач. Этот специалист уже оперировал пострадавших с такой травмой и они впоследствии вернулись к нормальной жизни. Буду молиться за Максима», — сказал Турсунпулатов «Чемпионату».
По пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо, его вырвало, он потерял сознание. Вскоре 28-летнего спортсмена экстренно увезли в больницу на машине скорой помощи с подозрением на отек головного мозга. В госпитале спортсмен перенёс двухчасовую операцию, ему сделали трепанацию, удалив часть черепа, чтобы снять отёк.
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