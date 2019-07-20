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Ф. Чудинов: травмы Гассиева — издержки работы с Абелем Санчесом

Ф. Чудинов: травмы Гассиева — издержки работы с Абелем Санчесом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира Фёдор Чудинов поделился мыслями об очередной травме бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева, которая снова отложила дебют в супертяжёлом весе. По словам Чудинова, причинами частых повреждений Мурата могут быть издержки работы с тренером Абелем Санчесом.

«Это издержки работы с Санчесом. Должно проходить восстановление. Да, я не тренер, но, на мой взгляд, на тренировках Абеля Санчеса изнашивается организм. Многие ребята не успевают восстановиться. Не хочу никакого обидеть», — приводит слова Чудинова «Р-Спорт».

Отметим, Фёдор Чудинов пробовал силы в тренировочном лагере Абеля Санчеса, но позже отказался от сотрудничества со специалистом. Ранее работу с Санчесом прекратил и экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин.

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