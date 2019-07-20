Дадашев отдыхает, информация о его состоянии появится после прибытия жены

Российский боксёр Максим Дадашев, перенёсший несколько часов назад операцию по удалении части черепа и трепанацию, на данный момент отдыхает, сообщает на своей странице в «Твиттере» Стив Ким.
Никакой другой иной информации о состоянии здоровья спортсмена не будет опубликовано до тех пор, пока в США не прибудет его супруга.
В ночь на 20 июля мск в Оксон-Хилл, штат Мэриленд, состоялся вечер профессионального бокса. В его ходе прошёл поединок боксёров первого полусреднего веса Максима Дадашева и Сабриэля Матиаса. Пуэрториканец доминировал на протяжении всей встречи. В одиннадцатом раунде команда Дадашева остановила встречу.
Тем не менее к тому моменту повреждения у Максима оказались слишком серьёзными. После завершения встречи боксёру стало плохо и его экстренно госпитализировали. У Дадашева диагностировали отёк мозга и провели сложную операцию. Пока врачи не дают каких-либо прогнозов.
- 20 июля 2019
-
21:34
-
20:43
-
19:40
-
18:31
-
17:46
-
16:22
-
15:36
-
14:27
-
14:14
-
13:13
-
12:33
-
12:23
-
11:37
-
11:32
-
10:13
-
09:53
-
09:12
-
09:06
-
01:00
-
00:13
- 19 июля 2019
-
23:53
-
23:24
-
22:27
-
22:18
-
21:36
-
20:23
-
19:23
-
18:25
-
17:55
-
16:12
-
15:52
-
14:13
-
12:25
-
11:59
-
11:23