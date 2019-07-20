Дадашев отдыхает, информация о его состоянии появится после прибытия жены

Российский боксёр Максим Дадашев, перенёсший несколько часов назад операцию по удалении части черепа и трепанацию, на данный момент отдыхает, сообщает на своей странице в «Твиттере» Стив Ким.

Никакой другой иной информации о состоянии здоровья спортсмена не будет опубликовано до тех пор, пока в США не прибудет его супруга.

В ночь на 20 июля мск в Оксон-Хилл, штат Мэриленд, состоялся вечер профессионального бокса. В его ходе прошёл поединок боксёров первого полусреднего веса Максима Дадашева и Сабриэля Матиаса. Пуэрториканец доминировал на протяжении всей встречи. В одиннадцатом раунде команда Дадашева остановила встречу.

Тем не менее к тому моменту повреждения у Максима оказались слишком серьёзными. После завершения встречи боксёру стало плохо и его экстренно госпитализировали. У Дадашева диагностировали отёк мозга и провели сложную операцию. Пока врачи не дают каких-либо прогнозов.