Врачи справились с кровоизлиянием и отёком мозга у Дадашева

Один из тренеров боксёра первого полусреднего веса Максима Дадашева Донатас Янушевичюс посетил подопечного и позже рассказал о состоянии здоровья россиянина.

«Сейчас он находится в критическом состоянии, но врачи сказали, что он стабилен. Знаем, что кровоизлияние остановлено, отёка мозга больше нет. Так что кое-какие положительные новости всё же появились. Будем надеяться на лучшее и молиться», — приводит слова специалиста на своей странице в «Твиттере» обозреватель Стив Ким.

В ночь на 20 июля мск в Оксон-Хилл, штат Мэриленд, состоялся вечер профессионального бокса. В его ходе прошёл поединок боксёров первого полусреднего веса Максима Дадашева и Сабриэля Матиаса. Пуэрториканец доминировал на протяжении всей встречи. В одиннадцатом раунде команда Дадашева остановила схватку.



Тем не менее к тому моменту повреждения у Максима оказались слишком серьёзными. После завершения встречи боксёру стало плохо и его экстренно госпитализировали. У Дадашева диагностировали отёк мозга и провели сложную операцию. Пока врачи не дают каких-либо прогнозов.