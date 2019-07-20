Чисора отправил в жестокий нокаут экс-претендента на титул

Сегодня, 20 июля, в Лондоне проходит вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча в супертяжёлом весе Диллиана Уайта и Оскара Риваса.

В андеркарде этого противостояния встретились два экс-претендента на титул чемпиона мира — Дерек Чисора и Артур Шпилька. Бой не продлился и двух раундов. Во второй трёхминутке Чисора зажал поляка у канатов, провёл несколько точных и мощных ударов и отправил соперника в тяжелейший нокаут.

Видео нокаута можно посмотреть на официальной странице DAZN USA в «Твиттере».

Оба боксёра в прошлом претендовали на титул чемпиона мира по версии WBC. Дерек Чисора упустил шанс в 2012 году, проиграв Виталию Кличко. Артур Шпилька не воспользовался возможностью стать чемпионом в 2016 году, проиграв нокаутом Деонтею Уайлдеру.