Чисора отправил в жестокий нокаут экс-претендента на титул

Сегодня, 20 июля, в Лондоне проходит вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча в супертяжёлом весе Диллиана Уайта и Оскара Риваса.
В андеркарде этого противостояния встретились два экс-претендента на титул чемпиона мира — Дерек Чисора и Артур Шпилька. Бой не продлился и двух раундов. Во второй трёхминутке Чисора зажал поляка у канатов, провёл несколько точных и мощных ударов и отправил соперника в тяжелейший нокаут.
Видео нокаута можно посмотреть на официальной странице DAZN USA в «Твиттере».
Оба боксёра в прошлом претендовали на титул чемпиона мира по версии WBC. Дерек Чисора упустил шанс в 2012 году, проиграв Виталию Кличко. Артур Шпилька не воспользовался возможностью стать чемпионом в 2016 году, проиграв нокаутом Деонтею Уайлдеру.
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