Власов победил Чилембу

В Геленджике завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча экс-претендента на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Максима Власова и экс-претендента на титул в полутяжёлом весе Айзека Чилембы.

Власов с первых минут занял центр ринга и работал первым номером. Чилемба пытался действовать на контратаках. Россиянин был лучше на протяжении большей части поединка, а в седьмом раунде серьёзно потряс оппонента и казалось, что малавиец не выдержит натиск соперника. Тем не менее, бой в конечном счёте продлился все 12 раундов. По его итогам победа единогласным решением судей была присуждена Власову — 117:110, 116:111, 116:111.

Таким образом, Власов сохранил региональный титул по версии WBO Global, а также завоевал ещё один второстепенный пояс.