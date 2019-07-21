Уайт победил Риваса единогласным решением судей и сразится с Уайлдером

В Лондоне, 20 июля, прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча в супертяжёлом весе британца Диллиана Уайта и колумбийского боксёра Оскара Риваса за титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которого судьи единогласно отдали победу Уайту. Счёт судейских записок: 116-111, 115-112 и 115-112.

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Отметим, что британский боксёр пропустил от соперника тяжелый апперкот в девятом раунде, приведший к тяжёлому нокдауну.



Благодаря победе в этом поединке Уайт получил право сразиться за пояс WBC, которым владеет непобежденный американец Деонтей Уайлдер.



Для Риваса это стало первым поражением в 27 боях. Уайт одержал 26-ю победу при одном поражении.