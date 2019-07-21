Олейник попал в больницу после нокаута от Харриса

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник попал в больницу после поражения нокаутом в первом раунде от Уолта Харриса на турнире UFC on ESPN 4, прошедшем в Сан-Антонио (США).



«По словам менеджера Авраама Кава, Алексей Олейник в настоящее время находится в местной больнице. Опасность состоит в том, что он порвал крестообразные связки, но это ещё не подтверждено. Андрей Орловский и Бен Ротвелл, также клиенты Kaва, не были доставлены в больницу», – сообщил журналист Ариэль Хельвани в своём "твиттере".



Олейник проиграл Харрису уже на 12-й секунде первого раунда. 42-летний россиянин не смог самостоятельно покинуть октагон.

В главном поединке вечера Леон Эдвардс победил Рафаэла Дос Аньоса единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).