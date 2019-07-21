Плант защитил титул по версии IBF во втором среднем весе
В Лас-Вегасе состоялся поединок чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе Калеба Планта (19-0, 11 КО). Его соперником был Майк Ли (21-1, 11 КО). Поединок не получился конкурентным. Плант доминировал с первых секунд. Уже в первой трёхминутке благодаря точному левому боковому в челюсть ему удалось отправить соперника на настил ринга.
Во втором раунде Калеб продолжил тотально доминировать, донеся до соперника большое количество точных и акцентированных ударов. В третьей трёхминутке чемпион не сбавлял обороты и отправил соперника во второй нокдаун. Ли сумел подняться и попытался продолжить бой, но очередная точная атака Планта заставила вмешаться рефери и остановить одностороннее избиение. Победа Планта техническим нокаутом.
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