Пакьяо — о бое с Турманом: было весело

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо поделился впечатлениями от победы над Китом Турманом, отметив, что тот приложил максимум усилий для победы.

«Это было весело. Мой соперник хороший боксёр. Он был очень силён. Хоть он и не победил, он сделал всё возможное. Это очень непростой соперник. Я не из тех, кто говорит просто так. Он сделал всё, что мог, то же самое я могу сказать о себе. Думаю, сегодня мы порадовали фанатов, так как подарили им хороший бой. Хочу поблагодарить болельщиков, которые сегодня пришли и увидели поединок воочию. Уверен, что они были довольны зрелищем», — приводит слова Пакьяо ESPN.

После завоевания титула WBA Super Мэнни вошёл в топ-5 самых возрастных чемпионов мира в истории бокса.