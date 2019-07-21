Ломаченко и Кэмпбелл провели первую дуэль взглядов
Вчера, 20 июля, в Лондоне прошёл вечер профессионального бокса. Событие посетили чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко и его будущий соперник Люк Кэмпбелл. В ходе мероприятия боксёры поднялись на ринг и провели первую дуэль взглядов.
Соответствующие фото можно увидеть на официальной странице промоутерской компании Matchroom Boxing в «Твиттере».
Встреча Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла состоится 31 августа в Лондоне. На кону поединка будут стоять не только пояса, которыми владеет Ломаченко, но и титулы по версиям WBC и The Ring.
Бой Ломаченко и Кэмпбелла станет встречей двух олимпийских чемпионов. Украинец дважды выигрывал золото Олимпиады (2008, 2012), Кэмпбелл — олимпийский чемпион 2012 года.
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