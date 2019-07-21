Турман был точнее Пакьяо, но Мэнни бил чаще
Ранним утром 21 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился титульный поединок в полусреднем весе между Мэнни Пакьяо и Китом Турманом. Победу в этом противостоянии раздельным решением судей завоевал филиппинец. Многие неоднозначно восприняли раздельное решение и раскритиковали судью, который отдал победу американцу. Однако статистика ударов показывает, что тот был недалёк от истины.
Пакьяо за бой в общей сложности нанёс 686 ударов, 195 из них пришлись в цель, что составляет 28,4% точности атак. Турман за 12 раундов выбросил 571 удар, из них 210 дошли до цели, что составляет 36,8% точности. При этом стоит отметить, что из 210 точных ударов в исполнении Турмана, силовыми оказались 192 удара.
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