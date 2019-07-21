Спенс: наш поединок с Портером станет боем года
Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (25-0, 21 КО) поделился ожиданиями от встречи с чемпионом мира по версии WBC Шоном Портером (30-2-1, 17 КО). Бой состоится 28 сентября в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США.
«Будет захватывающий поединок. Бои с участием Шона никогда не бывают скучными, всегда получал от них удовольствие. Наш с ним бой получит статус поединка года. Шон из тех парней, которые пытаются раздавить соперников. Это то, что он всегда делает. В бою с Угасом он пытался боксировать и признался, что не любит такой стиль. Он сказал, что вернётся к привычной манере. Если это так, то это здорово, потому что я буду драться именно так», — приводит слова Спенса BoxingScene.
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