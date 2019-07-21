Орловский установил рекорд UFC в тяжёлом весе
В ночь с 20 на 21 июля мск в Сан-Антонио состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 4. Его основной кард открывала встреча тяжеловесов: экс-чемпион организации Андрей Орловский встречался с другим ветераном смешанных единоборств Беном Ротвеллом.
По итогам трёх раундов победа единогласным решением судей досталась Орловскому. Благодаря этому успеху он установил рекорд UFC в тяжёлом весе. Теперь у белоруса 17 побед в тяжёлом весе и он вышел на первое место по этому показателю за всю историю промоушена.
Перед турниром 40-летний Орловский заявлял, что планирует продолжать карьеру ещё 5 лет, и выразил надежду, что за это время ему удастся снова стать чемпионом. Победа над Ротвеллом стала для него первой с марта 2018 года.
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