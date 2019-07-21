Харрис: хочу встретиться с Волковым и Абдурахимовым

Боец смешанных единоборств Уолт Харрис, одержавший досрочную победу на турнире UFC on ESPN 4 над Алексеем Олейником, признался, что хотел бы в ближайшем будущем подраться с Александром Волковым и Шамилем Абдурахимовым.

«Россия ассоциируется с медведем. Так что моей целью было убить медведя голыми руками. Что дальше? Есть несколько парней, с которыми мне бы хотелось встретиться. Мне бы хотелось провести бой с Волковым. Также мне нужен реванш с Абдурахимовым, так как считаю, что я победил в нашем первом поединке. В целом мне всё равно, буду драться с теми, кого мне дадут, ведь я хочу стать чемпионом. Потому что бы мне ни предложили в UFC, я приму», — рассказал Харрис в интервью, размещённом на YouTube-канале MMAJunkie.