Харрис: хочу встретиться с Волковым и Абдурахимовым
Боец смешанных единоборств Уолт Харрис, одержавший досрочную победу на турнире UFC on ESPN 4 над Алексеем Олейником, признался, что хотел бы в ближайшем будущем подраться с Александром Волковым и Шамилем Абдурахимовым.
«Россия ассоциируется с медведем. Так что моей целью было убить медведя голыми руками. Что дальше? Есть несколько парней, с которыми мне бы хотелось встретиться. Мне бы хотелось провести бой с Волковым. Также мне нужен реванш с Абдурахимовым, так как считаю, что я победил в нашем первом поединке. В целом мне всё равно, буду драться с теми, кого мне дадут, ведь я хочу стать чемпионом. Потому что бы мне ни предложили в UFC, я приму», — рассказал Харрис в интервью, размещённом на YouTube-канале MMAJunkie.
- 21 июля 2019
-
15:23
-
14:51
-
13:58
-
12:31
-
11:34
-
10:59
-
10:19
-
09:38
-
09:30
-
09:06
-
09:01
-
08:48
-
08:07
-
07:55
-
07:29
-
06:53
-
06:13
-
00:58
-
00:27
-
00:09
- 20 июля 2019
-
23:29
-
22:50
-
22:09
-
21:34
-
20:43
-
19:40
-
18:31
-
17:46
-
16:22
-
15:36
-
14:27
-
14:14
-
13:13
-
12:33
-
12:23
Партнерский контент