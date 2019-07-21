Биспинг считает, что чемпион UFC Сехудо слабее бойца-лесбиянки Аманды Нуньес

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг прокомментировал недавние высказывания чемпиона промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо. Тот выразил готовность провести бой также с чемпионкой UFC в двух весовых категориях Амандой Нуньес. По мнению Биспинга, эта встреча не принесёт Сехудо успеха.
«Мне это нравится. Я не говорю о том, что мне нравится идея боя мужчины и женщины. Но мне понравилось, что он сказал. Вместе с тем, на мой взгляд такой бой выиграет Нуньес. Я бы поставил на неё. Аманда выше Сехудо на 10 см. Она крупнее Генри. У неё есть нокаутирующая мощь. Я видел, как Сайборг спарринговала в зале с мужчинами и била их. И я видел как Нуньес вышла на бой с Сайборг и отправила её в нокаут», — приводит слова британца MMA News.
Напомним, что Аманда Нуньес, как и ещё одна чемпионка UFC из Бразилии Джессика Андраде, является представительницей нетрадиционной сексуальной ориентации.
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