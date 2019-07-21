Харди: готов снова отправить Адамса в больницу

Боец UFC Грег Харди прокомментировал свою победу над Хуаном Адамсом на турнире UFC on ESPN 4. После боя Адамс остался недоволен судейским решением остановить поединок и покинул октагон до официального объявления результатов.



«Я очень горд собой. Спасибо моему тренерскому штабу, лучшему в США и во всём мире. Быстро ли остановили бой? Я попал по Адамсу 30 раз или более. Рефери три раза сказал ему, чтобы он защищался. Я чувствовал, что его тело обмякло. Я не видел, как он покинул клетку, в это время наслаждаясь победой. Не видел его, когда мне поднимали руку.



Все мы помним наши детские ошибки. Надеюсь, что он тоже научится на этом поражении, он ещё молод. Но если он хочет ещё один нокаут, то я готов снова отправить его в больницу», — приводит слова Грега Харди MMAJunkie.