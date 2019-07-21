Эдвардс: считаю Масвидаля любителем

Боец UFC Леон Эдвардс назвал Хорхе Масвидаля любителем, добавив, что он готов победить Хорхе в любом поединке.



«Считаю Масвидаля любителем. Он не побеждал никого, после кого можно было бы назвать его потрясающим бойцом. Он выполнил приём с летящим коленом в бою с Аскреном. Но Бен Аскрен тоже любитель. Он медленный, старый и не умеет ничего, кроме борьбы.



После победы над Аскреном Масвидаль слишком поверил в себя. Но мне этот поединок ничего не сказал. Такое случается. Проведи они ещё десять боёв — это бы не повторилось. Уверен, буду лучше Максвидаля в любом бою», — приводит слова Леона Эдвардса MMANews.



В главном поединке UFC on ESPN 4 Леон Эдвардс победил Рафаэля Дос Аньоса единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).