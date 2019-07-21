Чудинов и Мадерна показали равный вес в преддверии боя на Красной площади

Бывший чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе россиянин Фёдор Чудинов и аргентинский боксёр Эзикьель Мадерна показали равный вес в преддверии поединка, который пройдёт 22 июля на Красной площади в Москве. Вес обоих боксёров составил 76,2 кг.



На кону поединка боксёров будет стоять пояс WBA Continental во втором среднем весе. Изначально соперником Чудинова должен был стать американец Майк Гавронски, однако спортсмен получил травму и не сможет принять участия во встрече.



Последний на данный момент поединок Фёдор Чудинов провёл 16 мая 2019 года. Его соперником был Рафаэль Бержеран. Бой завершился победой Чудинова во втором раунде. Эта победа стала для Фёдора шестой подряд.