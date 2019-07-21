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Диллашоу: обещаю, что вернусь ещё лучше, чем был прежде

Диллашоу: обещаю, что вернусь ещё лучше, чем был прежде
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу пообещал вернуться ещё сильнее, чем был раньше, после дисквалификации за употребление допинга.

«Дисквалификация помогает мне уделить больше времени процессу восстановления и оздоровления — за 13 недель я перенёс две операции, чтобы вылечить оба плеча. Отправился в Панаму, преследуя цель ускорить процесс реабилитации после операций, чтобы помочь моим плечам стать даже сильнее, чем раньше.

Не могу дождаться момента, когда смогу приступить к основным тренировкам, но сначала нужно дать суставам зажить. Хочу начать тяжёлую работу со своей командой. Обещаю, что вернусь ещё лучше, чем был прежде. Спасибо тем, кто поддерживает меня», — приводит слова Ти Джей Диллашоу BJPenn.

Источник: BJPenn.com

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