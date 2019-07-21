Хирн: ничего не слышал об ухудшении состояния здоровья Аллена в последний год

Промоутер Эдди Хирн прокомментировал слова Дэвида Аллена о возможном завершении карьеры. По словам Хирна, он не слышал об ухудшении состояния здоровья Аллена.



«Я ничего не слышал об ухудшении состояния здоровья Дэвида Аллена на протяжении последнего года. Но мы волнуемся за него. Дэвид просто не мог подняться со стула. Да, бой был остановлен вовремя. Каждый раз, когда Аллен пытался встать, казалось, что с ним случилось что-то плохое. После того как Дэвид покинул ринг, ему сделали томографию. У него сломана скула и порезан язык. Я рад, что всё обошлось», — приводит слова Эдди Хирна Express.



Ранее Аллен сообщил, что испытывает проблемы со здоровьем на протяжении последнего года и думает об уходе из бокса. Аллен потерпел поражение от Дэвида Прайса.