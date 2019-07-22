Ковалёв: Фьюри и Руис доказали, что даже с ожирением можно стать чемпионом мира

Российский боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв прокомментировал тот факт, что в тяжёлом весе сейчас всё чаще побеждают спортсмены, физическую форму которых сложно назвать идеальной.
«Фьюри и Руис запустили в боксе эру «без пресса»? Это тяжёлый вес, где один удар решает многое, а порой даже всё. Ребята талантливые, хоть у них и ожирение какое-то: никакого рельефа, как у Арнольда Шварценеггера, там не видно. В любом случае они показали, что чемпионом можно стать, будучи не только легковесом или спортсменом с горой мышц», — цитирует Ковалёва HHNY.
Напомним, 29-летний Энди Руис сенсационно стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе. 1 июня он в седьмом раунде нокаутировал Энтони Джошуа. Это поражение стало первым в карьере британца. В контракте был предусмотрен реванш, который состоится до конца 2019 года.
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