Орловский извинился за гомофобные комментарии в адрес сексуальных меньшинств

Боец UFC из Беларуси Андрей Орловский принёс свои извинения сексуальным меньшинствам за гомофобные комментарии, которыми отличался ранее.



«Я прошу прощения перед всеми, кого оскорбили мои выражения. Возможно, я неправильно подобрал слова. Не хотел оскорблять определённую группу людей или отдельного человека. Мне очень жаль, что так произошло, и я обещаю более не использовать таких выражений», — цитирует Орловского MMAJunkie.



Напомним, после своего последнего боя Андрей обратился к недоброжелателям, использовав гомофобные выражения. Руководство UFC заявило, что взяло дело под свой контроль и уже обсудило инцидент с командой бойца.

Напомним, после победы над Беном Ротвеллом Орловский установил рекорд UFC по количеству побед в тяжёлом весе.