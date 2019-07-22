Орловский извинился за гомофобные комментарии в адрес сексуальных меньшинств
Боец UFC из Беларуси Андрей Орловский принёс свои извинения сексуальным меньшинствам за гомофобные комментарии, которыми отличался ранее.
«Я прошу прощения перед всеми, кого оскорбили мои выражения. Возможно, я неправильно подобрал слова. Не хотел оскорблять определённую группу людей или отдельного человека. Мне очень жаль, что так произошло, и я обещаю более не использовать таких выражений», — цитирует Орловского MMAJunkie.
Напомним, после своего последнего боя Андрей обратился к недоброжелателям, использовав гомофобные выражения. Руководство UFC заявило, что взяло дело под свой контроль и уже обсудило инцидент с командой бойца.
Напомним, после победы над Беном Ротвеллом Орловский установил рекорд UFC по количеству побед в тяжёлом весе.
40-летний Орловский рассчитывает снова стать чемпионом UFC
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