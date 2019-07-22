Боец ММА Турканов задержан за татуировки, похожие на свастику
Российский боец ММА Михаил Турканов был задержан московской полицией во время его боя в одном из столичных ресторанов. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Сообщается, что правоохранительные органы смутило большое количество татуировок на теле. Некоторые из них напоминают свастику. Сразу после поединка к Михаилу подошли сотрудники полиции и попросили проследовать за ними.
Турканов, впрочем, не согласился с тем, что татуировки являются свастикой. По его словам, он исповедует язычество, а рисунки на теле — это символы его веры.
Напомним, в 2013 году Турканов был осуждён на пять лет строго режима по статье 126, часть 2 УКРФ — похищение человека группой лиц по предварительному сговору.
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