Уайт: на турнире с участием Хабиба и Порье может выступить Red Hot Chili Peppers

Президент UFC Дэна Уайт намекнул на то, что известная музыкальная группа Red Hot Chili Peppers может выступить на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Напомним, на этом же турнире должен состояться бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.



«Надеюсь, никто в офисе UFC на меня не обидится, если я скажу, что Red Hot Chili Peppers могут выступить на UFC 242 в Абу-Даби. Переговоры продолжаются.



Я большой поклонник RHCP, а солист Энтони Кидис и бас-гитарист Фли очень любят MMA», — заявил Уайт в интервью Barstool Sports.



Напомним, вечер боёв UFC 242 состоится 7 сентября. 6 октября 2018 года. Хабиб и Дастин уже встречались ранее — в 2014 году россиянин победил нокаутом в первом раунде.