Олейник пропустит от пяти до шести недель из-за двойного перелома ноги

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник пропустит от пяти до шести недель. Об этом сообщил представитель команды спортсмена.
«Пока операцию делать не стали, в понедельник врач примет решение. По предварительному прогнозу восстановление может занять пять-шесть недель», — приводит слова представителя команды Алексея Олейника ТАСС.
Напомним, что вночь на 21 июля мск в Сан-Антонио прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 4. В соглавном событии шоу встретились представителя тяжёлого дивизиона Уолт Харрис и Алексей Олейник. Этот поединок не продлился и минуты. Уже на 12-й секунде встречи Харрис нокаутировал соперника. После боя Олейник был госпитализирован. По итогам медобследования у него были диагностированы два перелома на правой ноге.
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