Гассиев награждён премией «Звезда бокса»

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе российский боксёр Мурат Гассиев был награждён премией «Звезда бокса» за поединок с кубинским спортсменом, чемпионом мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Юниером Дортикосом, сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Церемония награждения прошла в рамках Международного дня бокса на Красной площади в Москве.
Гассиев победил Дортикоса нокаутом в феврале 2018 года в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). В финале турнира Гассиев проиграл украинцу Александру Усику.
Ранее стало известно, что Гассиев из-за травмы отменил бой с американцем Джоуи Давейко.
25-летний Мурат Гассиев на профессиональном ринге провёл 27 боёв и одержал 26 побед (из них 19 — нокаутом). Единственное поражение российский боксёр потерпел от украинца Александра Усика, который также перешёл в супертяжёлую весовую категорию.
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