Ломаченко: любительский опыт Кэмпбелла может стать для меня проблемой

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко поделился ожиданиями от поединка с Люком Кэмпбеллом.



«Он очень высокий, у него приличный размах рук. Он очень умный боксёр, с высоким уровнем интеллекта, поскольку он обладает большим любительским опытом. Возможно, для меня это может стать проблемой», — приводит слова Василия Ломаченко Sky Sports.



Встреча Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла состоится 31 августа в Лондоне. На кону поединка будут стоять не только пояса, которыми владеет Ломаченко, но и титулы по версиям WBC и The Ring.



Бой Ломаченко и Кэмпбелла станет встречей двух олимпийских чемпионов. Украинец дважды выигрывал золото Олимпиады (2008, 2012), Кэмпбелл — олимпийский чемпион 2012 года.