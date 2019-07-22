Ломаченко: любительский опыт Кэмпбелла может стать для меня проблемой
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко поделился ожиданиями от поединка с Люком Кэмпбеллом.
«Он очень высокий, у него приличный размах рук. Он очень умный боксёр, с высоким уровнем интеллекта, поскольку он обладает большим любительским опытом. Возможно, для меня это может стать проблемой», — приводит слова Василия Ломаченко Sky Sports.
Встреча Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла состоится 31 августа в Лондоне. На кону поединка будут стоять не только пояса, которыми владеет Ломаченко, но и титулы по версиям WBC и The Ring.
Бой Ломаченко и Кэмпбелла станет встречей двух олимпийских чемпионов. Украинец дважды выигрывал золото Олимпиады (2008, 2012), Кэмпбелл — олимпийский чемпион 2012 года.
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