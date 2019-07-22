Чудинов нокаутировал Мадерну и стал чемпионом WBA Continental

Бывший чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе россиянин Фёдор Чудинов одержал победу над аргентинским боксёром Эзикьелем Мадерной в поединке, прошедшем в рамках вечера бокса на Красной площади в Москве. Чудинов благодаря этой победе стал чемпионом WBA Continental во втором среднем весе.



Поединок завершился в 10-м раунде — после серии успешных атак Чудинов смог попасть апперкотом по сопернику и отправил того в нокаут. Для Чудинова эта победа стала 21-й в карьере и 15-й, одержанной досрочно. Мадерна потерпел шестое поражение в карьере, и это было только второе поражение аргентинца нокаутом за 32 проведённых поединка.



В соглавном поединке вечера бокса россиянин Магомед Мадиев стал обладателем титула WBA Asia и чемпионом России в среднем весе, победив соотечественника Евгения Терентьева раздельным решением судей.