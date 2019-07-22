Чудинов: теперь мне нужны более серьёзные соперники

Российский боксёр Фёдор Чудинов прокомментировал победу над аргентинским боксёром Эзикьелем Мадерной в поединке, прошедшем в рамках вечера бокса на Красной площади в Москве. Чудинов благодаря этой победе стал чемпионом WBA Continental во втором среднем весе.
«Поначалу я был немного вялый, поскольку бой начался на час позже заявленного времени. После разминки успевал остыть, но соперник был в тех же условиях. Мадерна был готов к бою, он был настроен на мой прессинг и рассчитывал бить в ответ. Примерно то же самое было против Джорджа Гроувза, когда я думал об ударе, но не о защите. Но благодаря Виталию Сланову я начал уделять больше внимания защите. И если бы я не защищался, то мог бы проиграть.
И сейчас я потихонечку подламывал соперника, выигрывал. Если честно, удивился, когда соперник встал на колено. Это было неожиданно. Он сам нарвался на апперкот, который я выкинул на автомате. В будущем нужны более серьёзные соперники. У нас такой план, что мы идём потихоньку вперёд. Не нужно сразу под танк кидать. Дома проигрывать нельзя. А сейчас испытываю огромный приток эмоции, прям эйфория», — приводит слова Фёдора Чудинова «Р-Спорт».
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