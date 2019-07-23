Мейвезер — о победе Пакьяо: чего вы ещё хотели, это же Мэнни!

В Лас-Вегасе (США) прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча между 40-летним Мэнни Пакьяо и непобеждённым американцем Кита Турмана за титул чемпиона WBA в полусреднем весе. Победу в нём одержал Мэнни Пакьяо раздельным решением судей — 113-114, 115-112, 115-112. Пакьяо одержал 62-ю победу и завоевал титул чемпиона WBA в полусреднем весе. Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший прокомментировал итоги этого поединка.
«Я не удивлён итогами боя. Чего вы ещё хотели, это же Мэнни Пакьяо!», — приводит слова Мейвезера Mirror.
После боя многие неоднозначно восприняли раздельное решение и раскритиковали судью, который отдал победу американцу. После завоевания титула WBA Super Мэнни вошёл в топ-5 самых возрастных чемпионов мира в истории бокса.
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