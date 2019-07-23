Звезда «Чудаков» Стив-О готов заменить Тома Круза в бою с Джастином Бибером

Американский актёр Стивен Гловер, наиболее известный по съёмкам в передаче «Чудаки» (Стив-О), вызвался на бой с Джастином Бибером по правилам MMA. Об этом он сам сообщил в эфире шоу Ариэля Хельвани.



«Давно хотел спросить Дэну Уайта, почему он не устраивает звёздных боёв. Получилась бы такая себе мужская версия «Танцев со звёздами». Только я подумал об этом в очередной раз, как узнал, что Бибер бросил вызов Крузу. Я тут же решил, что и мне нужно в этом поучаствовать.



Встретив Уайта, я сказал что-то вроде: «Кажется, Круз боится Бибера, а я — нет». Думаю, Джастин действительно может жёстко ударить. Я этот удар выдержу и готов выйти в октагон с ним. Такая себе идея для раскрутки боя, учитывая то, что мне за 40, не так ли?



В целом же я большой фанат UFC. Я даже готов сильно получить по лицу от Джастина. Особенно если за это мне заплатят. Деньги, кстати, мне нужны не для себя, а для организованного мной приюта», — заявил Гловер.



Напомним, Джастин Бибер бросил вызов Тому Крузу, однако после заявил, что это была шутка. Дэна Уайт, тем не менее, вызвался организовать их бой. Аналогичную роль готов на себя взять Флойд Мейвезер-младший.

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