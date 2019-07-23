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А. Нурмагомедов: победа Хабиба над Сен-Пьером станет самой большой в истории

А. Нурмагомедов: победа Хабиба над Сен-Пьером станет самой большой в истории
Бокс/ММА / ММА 0

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, поделился мыслями о возможном поединке своего сына и экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Жоржа Сен-Пьера.

«Для истории хорошо, если Хабиб победит Порье и Фергюсона, а потом встретится с Жоржем Сен-Пьером. Верю, что он готов вернуться! Он может включиться. Это самый опасный и самый титулованный боец за историю UFC.

Если Хабиб на такой победной серии выйдет с Сен-Пьером, то они соберут самое большое число болельщиков. Это будет самая большая победа в истории.

Я мечтал об этом, настаивал на этом долгие годы. Мне бы больше хотелось боя с Сен-Пьером, чем с Диасом и Макгрегором. Если не в лёгком весе, то хотя бы в промежуточном», – цитирует Нурмагомедова-старшего ТАСС.

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