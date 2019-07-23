Хирн предложил Пакьяо пройти проверку на допинг

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing, один из самых влиятельных функционеров в мире бокса Эдди Хирн высказался о недавней победе чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо. Британец высоко оценил успех 40-летнего филиппинца, но отметил, что тому следует пройти допинг-тесты.

«Это какое-то волшебство. Пакьяо становится старше, но вместе с тем он становится быстрее, сильнее и больше. Очевидно, что он тяжело тренируется, не так ли? Если человек никогда не проваливал проверок на допинг, то нельзя его просто так обвинять в читерстве. Но на этот счёт есть множество спекуляций, и они продолжаются уже не один год. Так что если слухи имеют место, почему бы не подписать договор с ВAДA? Это простой путь подавить все спекуляции, слухи и упрёки. Подписать контракт и объявить, что сдавал тесты на протяжении всего тренировочного лагеря.

Я не говорю, что Пакьяо применяет допинг. Я лишь говорю, что люди так думают. Так что ради собственной репутации ему нужен контракт с ВAДA. Он боец уровня Pound-for-Pound и легенда бокса. Надеюсь, что он никогда не употреблял допинг. Буду удивлён, если он нарушал правила. Возможно, он просто гений. Но, чтобы избавиться от всех обвинений, ему следует пройти тесты. Да, он никогда их не проваливал, но его никогда не проверяли так, как это делают с другими», — приводит слова Хирна Boxingnews24.