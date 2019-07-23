Федерация бокса России откроет расследование по факту смерти Дадашева

Сегодня, 23 июля, скончался российский боксёр-профессионал Максим Дадашев. В Федерации бокса России уже отреагировали на эту новость, отметив, что проведут по факту смерти спортсмена собственное расследование.

«Печальная новость. Мы с врачами разговаривали, сейчас будем заниматься перевозкой его тела в Россию. Всё берём на себя. Будем помогать семье и возьмём её под свою опеку в дальнейшем по жизни.

То, что произошло, думаю, не просто так. Будем добиваться правды. Надо всё проверить, привлечь специалистов. Мы займёмся этим. Это тот случай, который практически не происходит в боксе, когда именно нарушаются правила. Почему мы всегда говорим, чтобы справки спортсменов были настоящие, чтобы судьи относились серьёзно к своей работе", — приводит слова генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва «РБК-Спорт».