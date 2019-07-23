Максим Дадашев проиграл только Матиасу. Этот бой оказался роковым

20 июля российский боксёр Максим Дадашев проводил очередной поединок на профессиональном ринге. Его соперником был пуэрториканец Сабриэль Матиас. Победитель встречи получал статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF.

Дадашев уступал сопернику и после одиннадцатого раунда команда боксёра приняла решение отказаться от продолжения встречи. Таким образом, Максим потерпел первое поражение на профессиональном ринге.

До этого он одержал 13 побед, 11 из которых нокаутом. Единственное поражение стало для Максима роковым. После поединка Дадашеву стало плохо, все усилия врачей не спасли жизнь 28-летнего спортсмена, который скончался сегодня, 23 июля.

Отметим, что за годы профессиональной карьеры боксёр завоёвывал титул чемпиона Северной Америки по версии NABF.