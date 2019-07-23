Бывший тренер Дадашева: Макс попал в алчные руки, мальчика загнали

Бывший тренер российского боксёра Максима Дадашева Олег Соколов считает, что в трагической гибели бойца виновато его окружение, которое, по словам специалиста, «выжало из него всё что можно».

«Ставил высокие цели. Но такое ощущение, что рядом были люди, которые хотели выжать из него всё что можно. Это ужасно, что они выжали, он поддался, оторвался от корней. Макс попал в алчные руки, не могу со стопроцентной уверенностью утверждать, но мальчика загнали, очень неосторожно обращались с этим драгоценным сосудом. Он был великолепным парнем, который всю жизнь трудился. Не надо было в профессионалы переходить», — приводит слова Соколова «Рен ТВ».

Максим Дадашев попал в больницу 20 июля после поединка с Сабриэлем Матиасом. В медицинском учреждении ему была проведена операция. Сегодня, 23 июля, он скончался, у 28-летнего боксёра не выдержало сердце.