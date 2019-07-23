Цзю — о смерти Дадашева: тренер должен был остановить бой вовремя

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю прокомментировал смерть российского боксёра Максима Дадашева, частично возложив ответственность за случившееся на тренера Бадди Макгирта, который остановил встречу только после 11-го раунда.
«Мои соболезнования всем родным и близким, потому что это большая трагедия, трагедия семьи, трагедия страны и всех любителей бокса. Как такое произошло? Может, было обезвоживание организма или ещё что. Тренер должен был почувствовать этот момент и вовремя остановить бой.
У нас проблема в том, что мы наступаем на одни и те же грабли всё время. Команда тренера должна ощущать, что происходит с боксёром. Должны быть какие-то предпосылки случившегося, как он вес делал, было ли обезвоживание, это всё надо учитывать.
Стоит ли бояться родителям отдавать своих детей в бокс? Давайте сравним бокс с другими видами спорта. Конечно, это трагедия, но если посмотреть статистику, то есть и другие виды спорта, которые более опасны. Бокс далеко не на первом месте по травмам.
Мы не были знакомы с Максимом, но для меня это очень тяжёлое ощущение, боль. Представить сложно, что сейчас с близкими», — приводит слова Цзю Sport24.
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