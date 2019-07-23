Кравцов: показалось, что на Дадашеве сказалась сгонка веса

Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов прокомментировал новость о кончине Максима Дадашева. 28-летний спортсмен ушёл из жизни сегодня, 23 июля.

«Эмоционально придавило уже после боя, когда узнали, что он попал в нейрохирургию. Уже пошла информация, что мало шансов, что выкарабкается, что осложнения пошли на левую сторону. Когда стало известно о смерти, у всех опустошение наступило.



Я хорошо знал его и его семью, впервые увидел его в 2008 году на юниорском чемпионате России, он тогда стал первым, поехал на мир. У меня в команде он тоже был. Макса всегда отличало то, что, каким бы ни был сложным бой, он воевал, и воевал до последнего и всегда был крепким духом. Поэтому я представляю, что там творилось в ринге, он выдержал это всё, и он хотел продолжать боксировать. Для меня это не было удивлением. А разбирать то, был он готов к этому бою или не был, сейчас уже не имеет смысла. Этот бой команда Макса остановила, было видно, что главный тренер думал о здоровье спортсмена. К тренеру и его команде нет никаких вопросов, это никто не мог спрогнозировать.

Бывает, что и более сложные бои спортсмены не дают сами останавливать. У меня нет претензий к его команде. Возможно, были какие-то патологии, возможно, накопилось по ударам. Сложно говорить, когда ты рядом. Кто-то может сказать, что его соперник боксировал в более твёрдых перчатках, но они подписывали контракт, это не запрещено. Мне показалось, что на Максе сказалась сгонка веса. Было видно, что он не совсем готов», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.