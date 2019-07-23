Кроуфорд: Дадашев был отличным парнем
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд поделился впечатлениями от смерти российского боксёра Максима Дадашева, подчеркнув, что знал того лично.
«Чувствую тяжесть на сердце. Помню, как прогуливался с Максимом к заправочной станции после его взвешивания в канун одного из поединков. Молюсь за его семью и прошу для неё много сил в это тяжёлое время. Максим был отличным парнем. Покойся с миром», — написал американец на своей официальной странице в «Твиттере».
К соболезнованиям Кроуфорда присоединился и глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.
«Максим был потрясающим молодым человеком. Мы все опечалены его безвременной кончиной», — приводит слова Арума на своей странице в «Твиттере» Джин Ванг.
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