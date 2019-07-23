Жена Дадашева: сын будет расти таким же хорошим человеком, каким был его отец

Жена Максима Дадашева Елизавета Апушкина прокомментировала смерть супруга, призвав журналистов сохранять право её семьи на частную жизнь в неприкосновенности.
«С большой грустью подтверждаю информацию о гибели своего мужа Максима Дадашева. Он был очень добрым человеком, который сражался до конца. Наш сын будет продолжать расти таким же хорошим человеком, каким был его отец.
Также я бы хотела поблагодарить всех, кто ухаживал за Максимом и заботился о нём в его последние дни. В это тяжёлое время прошу всех сохранять право моей семьи на частную жизнь», — приводит слова Апушкиной на своей странице в «Твиттере» обозреватель Стив Ким.
Максим Дадашев скончался сегодня, 23 июля. Ему было 28 лет. Смерть наступила вследствие травм, полученных в поединке 20 июля с Сабриэлем Матиасом.
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