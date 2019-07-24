Менеджер Дадашева: он жил одной мечтой — стать чемпионом

Менеджер Максима Дадашева Эгис Климас поделился мыслями о смерти клиента, отметив, что россиянин жил мечтой о завоевании титула чемпиона мира.
«Как вы видите, Максим покинул нас. Он навсегда останется в наших сердцах и запомнится нам как очень сильный, дисциплинированный и преданный делу — настоящий чемпион. Он жил лишь одной мечтой — стать чемпионом. На мой взгляд, он всё ещё является таковым и будем им всегда. Макс, оставайся там и жди нас. Покойся с миром», — написал Эгис Климас.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Климаса в «Инстаграме».
Напомним, роковой бой с Сабдиэлем Матиасом был отборочным. Его победитель получал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира. За недолгую карьеру в профессионалах Дадашев владел одним поясом — чемпиона Северной Америки по версии NABF.
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