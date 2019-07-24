Бивол посвятил Дадашеву видео: ты был другом с большой буквы!

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол прокомментировал смерть Максима Дадашева. Боксёров связывала дружба и Бивол посвятил своему товарищу не только текстовое сообщение, но и трогательный видеоряд совместных фото.

«Макс, друг мой, ты был настоящим мужчиной, твои слова были всегда подтверждены делами! Ты был настоящим воином со всеми присущими ему качествами, часто сильно переживал перед своими боями, но в самый последний момент ты умел перебороть все страхи и закатить такой боище… на радость публике.

Да ты не для всех был открыт, но для друзей ты был отзывчив, весел, всегда модно одетый и готовый поделиться интересными историями. Я надеюсь, что для тебя там есть особое место, потому, что ты был другом с большой буквы! Покойся с миром, Друг мой!", — написал Бивол.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице боксёра в социальной сети «Инстаграм».